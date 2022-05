Nach Drohungen: Polizei holt 44-Jährigen Jessener aus der Wohnung

In Jessen Nord haben Spezialkräfte der Polizei am Mittwochabend eine Wohnung gestürmt. Der Bewohner war aus einer psychiatrische Einrichtung geflohen.

Das Aufgebot an Polizeifahrzeugen vor dem Wohnblock in Jessen Nord zeigte am Mittwochabend an: Hier läuft eine besondere Aktion.

Jessen/MZ/ka - Am Mittwochabend werden Bewohner eines Hauseingangs in Jessen Nord auf eine ungewöhnliche Aktion aufmerksam. Offenbar, so die Beobachtung, stürmten Spezialeinsatzkräfte der Polizei eine Wohnung. Ein Mann sei in der Wohnung festgenommen und abgeführt worden. So berichtete es ein Anwohner.