Nach drei Jahren - Jessen bekommt eine neue Weinprinzessin zum Schul- und Heimatfest

Jessen/MZ - Es sind nur noch wenige Tage, dann bekommt Jessen eine neue Weinprinzessin. Wer Theresa Zwicker, die aufgrund der Corona-Pandemie drei Jahre das Ehrenamt übernommen hat, ablösen wird, dieses Geheimnis lüftet sich erst am Dienstagabend in der Kürungszeremonie auf der Freilichtbühne im Schlosspark. „Wir sind Theresa Zwicker sehr dankbar, dass sie so lange durchgehalten hat“, sagt Beatrix Baatz-Woick. „Es war für alle eine schwierige Situation“, fügt die Leiterin der Gruppe Weinabend im Schul- und Heimatfestverein an.