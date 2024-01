Nach dem Hochwasser Fähre Elster hat wieder ihren Betrieb aufgenommen - Am Dienstag und Mittwoch wird wieder pausiert

Aufgrund des starken Winds musste die Elbfähre Elster am Dienstag ihren Betrieb einstellen. Auch am Mittwoch wird nicht übergesetzt, da die Windprognose noch heftiger ausfällt. Die Fähre in Elster hat am Montag wieder ihren Betrieb aufgenommen.