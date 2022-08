Nach 71-Mitgliedsjahren - Ehemaliger Präsident des SV Allemannia Jessen ist tot

Martin Arndt (hi. Reihe, Mitte) im Kreis der Fußballmannschaft.

Jessen/MZ/TT - Der Sportverein Allemannia Jessen trauert um seinen langjährigen Präsidenten Martin Arndt, der im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Hartmut Nachtigall, seit 2014 an der Spitze des Vereins, bezeichnet Arndt als aufgeschlossenen und geselligen Menschen, der die Allemannia „sehr solide“ geführt hat. Unter seiner Regie (1995 bis 2006), so Nachtigall, sind die Mitgliederzahlen in den einzelnen Abteilungen angewachsen und das heimische Jahnstadion hat zum Beispiel eine elektronische Anzeigetafel bekommen.