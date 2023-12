Der Reiter ohne Kopf ist nach der Schlacht 1813 uniformiert zwischen Bülzig und Külso aufgetaucht. Wen er dort laut Geschichte erschreckt hat und was eine Frau an der Jacke ihres Mannes findet.

MZ-Weihnachtsserie: Der Reiter ohne Kopf in Zahna-Elster

Diese Aufnahme ist vor etwa 100 Jahren an der Külsoer Mühle entstanden. Im Vordergrund die damalige Betreiberfamilie.

Zahna-Elster/MZ. - „Es sind locker über eintausend Stunden“, schätzt Wolfgang Habedank die Zeit, die er in verschiedenen Archiven verbracht hat. Der Ortschronist von Zahna erzählt von Zeitungen studieren ab Jahrgang 1775, dem Anlegen eines eigenen Archivs und dem Eintauchen in die Welt der Sagen und Geschichten. Die Landung des Luftschiffs Z III (Zeppelin) am 30. August 1909 bei Bülzig bezeichnet er als Grundsteinlegung, den Dingen tiefer auf den Grund zu gehen.