MZ hilft - Schnelle Problemlösung in Jessen

JESSEN/MZ - Im Endeffekt geht es ruckzuck. Der Geschäftsführer des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Elbe-Elster-Jessen, Thomas Giffey, erscheint nach dem „Hilferuf“ aus der MZ-Redaktion mit einem Mitarbeiter in der Jessener Lindenstraße und liest vor der Haustür von Kerstin Sprenger die Wasseruhr ab. Diese sitzt etwas versteckt in einem Schacht. Giffey hebt den etwa zehn Kilo schweren gusseisernen Deckel aus einem Rahmen, entfernt die Frostschutzabdeckung und befördert die Wasseruhr mitsamt der Schachtgarnitur in die Höhe. Die 59-Jährige beobachtet jeden Arbeitsschritt und spendiert für diese schnelle „Weihnachtsengelaktion“ sogar Beifall.