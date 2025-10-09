„Möbel Letz“ aus Elster feiert am 23. Oktober sein 30-jähriges Betriebsjubiläum. Wer die Firma gegründet hat, was der Geschäftsführer sagt und was die Mitarbeiter geschenkt bekommen.

Zu Küchen wird Geschäftsführer Kai Blüthgen immer ein besonderes Verhältnis haben.

Elster/MZ. - Manchmal sind es Zufälle, die das Leben prägen. Auf einer Möbelmesse in Ostwestfalen begegnen sich im Jahr 2003 zwei Männer. Der eine heißt Mario Letz und ist ein aufstrebender Unternehmer aus Elster, der andere Kai Blüthgen, dessen Passion der Verkauf von Küchen ist.