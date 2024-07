Jessen/MZ. - Mit dem Juli hat für die Einzelhändler in der Jessener Innenstadt die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres begonnen. Wie fällt die Bilanz nach den ersten sechs Monaten aus? „So schlecht war es noch nie“, redet Karola Baier, Chefin eines Haushaltswarengeschäfts, nicht lange um den heißen Brei herum. Bis März sei der Verkauf von Pfanne, Gläser-Set und Co. „noch ganz okay“ gewesen, doch seitdem geht an manchen Tagen kaum noch die Ladentür auf.

Karola Baier beschleicht manchmal das Gefühl nur Luxusgüter anzubieten, obwohl alle Preislagen vertreten sind. Die Chefin betont, dass sie wahrscheinlich auch von der allgemeinen Kaufzurückhaltung betroffen ist. Anders kann sie sich die augenblickliche Situation nicht erklären. Und: Der Kunde setzt bei Preissteigerungen in vielen Bereichen eben Prioritäten. „Lebensmittel sind teurer geworden, die Energiekosten gehen in die Höhe, da bleibt nicht mehr viel im Portemonnaie.“ Sie betreibt das Geschäft nun 33 Jahre, ans Aufgeben denkt Baier (noch) nicht.

Mode ist weiter im Trend

Bei Nachbarin Iris Hanke, Inhaberin eines Modegeschäfts, ist alles im grünen Bereich. Für Feiern oder Ferienreisen brauchen viele Leute neue Sachen, bei anderen stimmt nach dem Winter die Konfektionsgröße nicht mehr. Derzeit laufen Shirts und Shorts besonders gut. „Meine Kunden wollen die Sachen anfassen und den Stoff auf der Haut spüren“, so Iris Hanke, außerdem fallen die Größen je Hersteller unterschiedlich aus. Die Jugend erreiche sie mit ihrem Sortiment eher nicht, das Publikum ist ab 25 Jahre aufwärts.

Hochpreisige Smartphones gehen laut Nikolai Kurmann, Mitarbeiter des Jessener Elektronikfachgeschäfts „EP KraWo“, immer. (Foto: Thomas Tominski)

Mit „bescheiden“ bewertet Axel Schwert vom „Blumengarten Vier Jahreszeiten“ das Geschäftshalbjahr. Der Blumenstrauß zwischendurch sei Geschichte, die Leute halten das Geld für lebenswichtigere Dinge zusammen. „Die Einkaufspreise für Blumen gehen einfach nicht runter“, sagt er, deshalb greifen einige auch mal schnell beim Discounter zu. Selbst für Beerdigungen wird längst nicht mehr so viel Geld wie früher ausgegeben. Der große Kranz gehört zu den seltenen Vorbestellungen.

In Zeiten von Friedwald oder grüner Wiese hat sich die Situation verändert. „Die Kosten sind überall gestiegen, die Löhne nicht. Wer eins und eins zusammenzählt, darf sich nicht wundern, dass der Einzelhandel ums Überleben kämpft.“ So lange es irgendwie möglich ist, soll der Blumengarten geöffnet bleiben. Denn: Ein bisschen Hoffnung auf bessere Zeiten schwingt in jedem Satz mit.

Mitarbeiterin Martina Carius von der Stick- und Gardinenstube ist mit Änderungen gut beschäftigt. (Foto: Thomas Tominski)

Im Elektronikgeschäft „EP KraWo“ an der Langen Straße herrscht ständiger Kundenbetrieb. „Wir können uns wirklich nicht beschweren“, meint Mitarbeiter Nikolai Kurmann, für XXL-Fernseher oder Smartphones werde nach wie vor viel Geld ausgegeben. Die Fußball-EM hat sich in puncto Umsatz kaum bemerkbar gemacht. Die Leute tragen ihren Fernseher lieber in den Garten, als sich ein Zweitgerät zu kaufen.

Da jeder Mensch auf seinem Grundstück überall vernetzt sein möchte, laufen die Dienstleistungen in diesem Bereich besonders gut. Das fängt bei der Beregnungsanlage an und hört beim Rasenroboter auf. Der zweite Renner in dieser Zeit ist die Installation von Überwachungsanlagen. „In der Gegend sind viele hochpreisige Autos verschwunden. Die Kunden wollen ihren Besitz schützen“, so Kurmann.

Monat Mai ragt heraus

Das erste Wort, das Anke Müller bei der Bewertung des Geschäftshalbjahres über die Lippen kommt, lautet „mittelprächtig“. Die Inhaberin der Stick- und Gardinenstube berichtet von sehr durchwachsenen Monaten, lediglich der umsatzstarke Mai habe etwas herausgeragt. Was immer läuft sind Stickereien – auf Bundeswehruniformen, Arbeitsbekleidung oder Vereinsshirts. „Sogar der Schweinitzer Spielmannszug hat eine Großbestellung bei uns aufgegeben“, freut sich Anke Müller. „Mit Änderungen bin ich gut ausgebucht“, bemerkt Mitarbeiterin Martina Carius, die an der Nähmaschine sitzt und einen Rock kürzt. Der Renner in den Sommermonaten ist überraschend Wolle – in der veganen Ausführung. „Das ist eine Kunstfaser“, klärt Chefin Anke Müller auf.

Iris Hanke freut sich über ein bisher gutes Geschäftsjahr. (Foto: Thomas Tominski)

„2024 mit den Corona-Jahren zu vergleichen, bringt nichts“, sagt Andrea Panick, Inhaberin eines Schmuckgeschäfts. Wenn sie auf die Bilanz von 2019 schaut, seien die Zahlen fast identisch. Etwas fällt ihr beim Thema Pandemie immer ein. Viele Paare haben sich „für eine schnelle Hochzeit“ entschieden. „Das mussten die Trauringe innerhalb von 24 Stunden besorgt werden.“ Inzwischen wird der Bund fürs Leben langfristiger geplant.

Da viele Leute aufgrund der überall steigenden Preise auf eine Urlaubsreise verzichten, gehen die Kinder mit ihren Großeltern auf Shoppingtour und landen auch in ihrem Geschäft. Zudem besuchen frühere Jessener in der Ferienzeit wieder ihre alte Heimatstadt und gönnen sich ein Mitbringsel wie Schmuck oder Uhren. „Ich kann wirklich nicht klagen“, erzählt die Geschäftsfrau.