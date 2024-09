Die Freiwillige Feuerwehr Groß Naundorf feiert ihr 140-jähriges Bestehen. Welche Aktionen am Samstag geplant sind.

Mit so vielen Fahrzeugen wird der Festumzug zu 140 Jahre Feuerwehr Groß Naundorf starten

Gross Naundorf/MZ. - Eigentlich müssten die Groß Naundorfer Feuerwehrleute an diesem Montag ihr Fahrzeug putzen, vielleicht mit Politur den Lack aufpolieren. Doch die Halle des Gerätehauses in der Bahnhofstraße ist geschlossen. Stattdessen sitzen Frauen und Männer um Frank Burkhardt und Heiko Kraftschenko am Tisch und planen noch – zum Beispiel, wie viel Kuchen benötigt wird. Den wird Bäckermeister Klaus Ungethüm bereitstellen.