Mit Papier-Kranichen gegen den Krieg in der Ukraine

Annaburg/MZ - Gegen den Krieg, für Frieden und Demokratie - unter diesem Motto falteten Schüler der Sekundarschule Annaburg etwas mehr als 1.000 Kraniche. In allen erdenklichen Farben und Mustern hängen die Friedenssymbole in den Gängen des Schulgebäudes. Das erhoffte Ziel von Schülern, Lehrern und Initiatorin Angela Demele war es, mit dem Verkauf der kleinen Origamikunstwerke Spenden für die Ukraine zu sammeln (die MZ berichtete). Am gestrigen Mittwoch überreichten Angela Demele und Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) gemeinsam knapp 1.300 Euro Spendengelder an den Schulförderverein.

