Mit Nägeln gespickte Köder in Jessen Nord gefunden

Jessen/MZ - Besitzer von Hunden und Katzen in Jessen sind beunruhigt. Auslöser dafür sind Funde von mit Nägeln gespickten Ködern. Sie waren am Mittwoch in Jessen-Nord entdeckt worden, später war in sozialen Medien auch die Rede von einem Fund am „Blauen Wunder“, den Wohnblöcken zwischen der Alten Wittenberger Straße und der Straße der Jugend.