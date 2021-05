Mit Kochmütze und Löffel

Als Praktikantin bringt die junge Jessenerin Kim Bischoff in einer deutschen Schule im Baskenland Kindern Grundlagen ihrer Muttersprache bei. Was sie berichtet

San Sebastián/Jessen - In meinem Beitrag in der gestrigen Mittwochausgabe begann ich zu schildern, wie wir schon die Kleinsten im Kindergarten der deutschen Schule mit den Sprachen Deutsch und Baskisch vertraut machen. Das startet bereits im täglichen Morgenkreis. Dort werden den Kindern verschiedene Begriffe in beiden Sprachen beigebracht (etwa die Farben, Berufe oder Tiere) und Bücher vorgelesen. Jeden Monat wird das Thema des Morgenkreises und der Erlebnisreise gewechselt. Danach beginnen wir mit dem Frühstück und gegen 10.45 Uhr gehen wir meist raus auf den Hof oder auf die überdachte Terrasse. Um 11.30 Uhr gibt es Mittagessen im Speisesaal.

Davor werden bereits einige Kinder von ihren Eltern abgeholt. Doch für den Großteil der Kleinen gibt es dann immer eine Suppe oder püriertes Gemüse als Vorspeise, dann einen Hauptgang (überwiegend Fisch oder Tortilla) und als Nachtisch gibt es entweder Joghurt oder Obst. Ganz zum Schluss bekommt jedes Kind noch ein kleines Stück Brot.

Mit Aufsicht im Schulbus

Kim Bischoff Foto: Bischoff

Nach dem Mittagessen beginnt um 12.30 Uhr die Siesta, das bedeutet zwei Stunden Mittagsschlaf im Kindergarten und für mich eine ziemlich lange Mittagspause. Gegen 14.45 Uhr geht es dann im Kindergarten weiter. Die meisten Kinder sind schon aufgestanden und können jetzt wieder leise spielen, damit die anderen, noch schlafenden Kinder nicht unbedingt aufgeweckt werden. Bis spätestens vier Uhr müssen alle Kinder aufgestanden sein, denn um 16.15 Uhr werden sie abgeholt oder zum Schulbus gebracht.

Ja auch einige Zweijährige fahren mit dem Schulbus zur Schule und wieder zurück, dafür gibt es extra eine Aufsicht in jedem Bus. Ich fahre meist auch mit dem Schulbus nach Hause und somit ist mein Arbeitstag gegen 17 Uhr beendet.

Als Deutsche Schule innerhalb des Baskenlandes werden sowohl deutsche als auch ortsgegebene Feste und Feiertage wahrgenommen. Beispielsweise wurden für den Sankt Martinsumzug im November Laternen gebastelt. Der heilige Martin kam sogar höchstpersönlich die Kinder besuchen und hat seinen Mantel geteilt. Ebenso wurde am 20. Januar der „Dia de San Sebastian“ oder auch die „Tamborrada“ gefeiert.

Es ist das Stadtfest San Sebastiáns. Alles wird in den Farben der Stadt, blau und weiß, geschmückt. Fahnen werden rausgehängt und aus jedem Haus und jeder Bar erklingt die Hymne der Stadt, natürlich auf baskisch. Ganz typisch zu diesem Fest sind auch die „Tabores“ also die Trommeln auf denen der Takt angegeben wird.

Schule feiert mit

Auch im Kindergarten und der Schule wurde dieses Fest sehr groß gefeiert. Jedes Kind hatte seine eigene, kleine Trommel und am Nachmittag wurden auf dem Schulhof gemeinsam mehrere baskische Lieder auf der Tamborrada performt.

Auch ich wurde mit einer typischen Kochmütze, in weiß und blau ausgestattet, wie man auf dem Bild sehen kann. Denn die älteste „Trommlergruppe“ San Sebastiáns ist die der „Gastronomischen Gesellschaft“. Daher gehören Kochmützen, Löffel, Gabeln und Messer genauso zu diesem Fest wie die typisch baskischen Trachten und Flaggen.

Damit möchte ich diese kurze Artikelreihe abschließen. Ich hoffe der kleine Einblick in meinen Arbeitsalltag und in andere Traditionen konnte Interesse wecken, vor allem in dieser Zeit. Im nächsten Artikel an dieser Stelle werde ich mein FSJ hier im Baskenland noch einmal zusammenfassen und mich verabschieden, denn dann ist mein Auslandsjahr auch schon wieder vorbei. (mz)