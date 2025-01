Der Hohndorfer Feuerwehrverein lädt traditionell zu Silvester in die einstige Gaststätte zur Jahresendparty. Was jeder Gast mitbringen muss und warum das Aufräumen an Neujahr quasi zur Fortsetzung des Silvesterabends wird.

Hohndorf/MZ. - Wenn der Nachbar in Hohndorf zur Party einlädt, dann strömen meist alle der knapp 100 Einwohner in den einstigen Dorfkrug an der Hauptstraße, Ecke Bahnhofsstraße. Hierhin hat der Feuerwehrverein am Dienstag wieder zur Silvesterparty eingeladen. „Unser diesjähriges Motto ist Black and White“, sagt Wolfgang Nachbar. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins ist an diesem letzten Abend des Jahres 2024 der Moderator. Er tritt demzufolge auch im weißen Hemd und schwarzer Hose ans Mikrofon im ebenfalls passend geschmückten Saal.