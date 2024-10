Harald Alex zeigt einen Teil der Safranente 2024. An diesem Tag wird er etwa 3.000 Blüten in Döbrichau geerntet haben.

Annaburg/Döbrichau/MZ. - Die Landesstraße 113 in Annaburg hat in ihrem Verlauf gleich drei Namen – Torgauer, Mühlen- und Schweinitzer Straße. In naher Zukunft könnte diese aber auch einfach nach einer Pflanze benannt werden. Der Name Crocus-Sativus-Straße dürfte dann passend sein, wenn Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg), der Döbrichauer Harald Alex und der Altenburger Frank Spieth ihre touristischen Pläne in die Tat umsetzen.