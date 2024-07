So präsentieren sich die Axiener als lebensfrohes Dorf in der Elbaue. Eine kleine Rückschau auf den Heimatabend.

Axien/MZ. - So, wie die Simsonfreunde die Sache mit der Reinrassigkeit beim diesjährigen Treffen in Axien eher großzügig sehen, so sind auch die hiesigen Bulldogfreunde nicht nur auf die Mannheimer Schlepper festgelegt. Demzufolge fahren sie zum diesjährigen Heimatabend auch einen Hela-Schlepper fast in die Festhalle. Hela – Herman Lanz aus Aulendorf, statt Heinrich aus Mannheim.

Der Samstag wirft seine Schatten voraus: Janet Leder stellt Ulrike Pauer (l.) vor. Diese ist offensichtlich Axiens Trödelprofi. (Foto: Thomas Keil)

In der Festhalle auf dem einstigen Freibadareal sind Fahrzeuge an diesem Abend die Accessoires schlechthin für die Akteure. Neben dem erwähnten Traktor brausen die Simson-Freunde zu ihrer Klares-ist-Wahres-Show mit einer 50-er des Suhler Zweiradherstellers über die Tanzfläche, die „Axiener Mäechen“ präsentieren ihre Fahrräder und die Bulldog-Freunde fahren ihre Getränke mit Rollator und Rollstuhl in den Saal.

Lana Rahn, Luise Pauer, Josephine Kondritz und Merle Kondritz (v.l.) präsentieren ihren von Merle choreografierten Tanz. (Foto: Thomas Keil)

Den Auftakt macht zunächst die Tanzgruppe einiger Axiener Kinder. „Endlich sind es wieder eigene Kinder des Dorfes“, freut sich Janet Leder. Die Vorsitzende des örtliche Heimatvereins moderiert den Abend und stellt die Akteure vor.

Der Axiener Dorfchor erfreut die Gäste im Saal mit Volksliedern. (Foto: Thomas Keil)

Zu den Darstellern gehört auch Timo Kondritz. Als „Landmann“ blickt er alljährlich auf das zurückliegende Jahr seit dem Sommerfest 2023 zurück. Später wird er als Bulldogfreund über die 20 Jahre Vereinstätigkeit berichten.

Die Axiener Kinder werden von Daniel Lück als dicke Biene unterstützt. (Foto: Thomas Keil)

Weitere Aktuere sind der Chor des Ortes und ebenso die fünf Mädchen der Jugendtanzgruppe. Während Josephine, Luise, Lana und Merle ihre selbst entworfene Choreografie zeigen, agiert Jette als Managerin im Hintergrund und sorgt dafür, dass René „DJ Titan“ Ritscher die passende Musik einspielt.

Die Axiener Freunde der Mannheimer Lanz-Bulldogs fahren für ihre Präsentation ein Fahrrad und einen Aulendorfer Lanz in die Festhalle. (Foto: Thomas Keil)

Bevor das Organisationsteam um Janet Leder zum von Sabrina Kondritz choreographierten Showtanz antritt, geht der Blick bereits auf den Samstag. Janet Leder holt sich Ulrike Pauer nach vorn und stellt diese als oberste Axiener Trödlerin vor.

Timo Kondritz blickt als „Landmann“ aufs Jahr zwischen den Festen zurück. (Foto: Thomas Keil)

Weitere Händler sind ebenfalls angereist und bauen auf dem Festglände bereits am Freitag ihre Stände auf. Schon die an diesem Abend ausgestellten Gegenstände lassen viele ausgefallene Schätze für die Freunde des Trödels erwarten.

Nochmal alle zusammen: Die Akteure des Abends bedanken sich beim Publikum. (Foto: Thomas Keil)

Zweitaktgeknatter erwartet die Besucher an dem Tag hinter der Hecke. Hier schlagen schon die ersten Simsonliebhaber ihre Lager auf und knattert die Dorfjugend über die Wiese, solange nich Kraftstoff im Tank ist.

Unter dem Dach der Festhalle auf dem Areal des früheren Bades wird es heiß. (Foto: Thomas Keil)

Zu guter Letzt wird zur Party des Jahres geblasen. Dazu legt DJ Titan zum Tanz auf.