Mickey Mouse steht in Elster im Mittelpunkt

Elster/MZ - Nach zwei Jahren coronabedingter Party-Pause will es Mandy Maatz am Kindertag krachen lassen. „Die Feier ist als großes Dankeschön an unsere Kundschaft gedacht, die uns am Standort Elster seit zehn Jahren die Treue hält“, so die Chefin des Elbcafés, die Mickey Mouse als Sympathieträger in den Mittelpunkt stellt. „Diese Disney-Figur lieben doch alle. Kinder wie Erwachsene“, ist Mandy Maatz überzeugt. Das Elbcafé sowie das Außengelände sind dementsprechend dekoriert, wer kostümiert erscheint, erhält ein kostenloses Eis. „Erwachsene dürfen sich mit dem Gutschein selbstverständlich auch ein Glas Erdbeerbowle holen“, stellt sie klar. Los geht es am 1. Juni um 15 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist drei Stunden später geplant.

