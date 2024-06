Ausschüsse, Ortschaftsräte sowie Stadträte kommen an einem Abend in vier verschiedenen Sitzungen kurz vor Ende der Legislaturperiode zusammen. Was entschieden worden ist.

Zahna-Elster/MZ. - Das Beste oder wahlweise das dicke Ende kommt bekanntlich zum Schluss. Im Fall der Mammutsitzung der verschiedenen Gremien der Stadt Zahna-Elster, die am Montag im Rathaussaal der Stadt Zahna tagten, traf beides zu.

Kurz vor Ende der Legislaturperiode traten in einem eng getakteten Sitzungsmarathon in einer gemeinsamen Sitzung der Finanz- und Hauptausschuss zusammen. Dem folgte eine gemeinsame Beratung des Bau- und Ordnungsausschuss mit den Vertretern der Ortschaftsräte, die sich anschließend wiederum zu Einzelsitzungen einfanden. Den Abschluss bildete die 34. Sitzung des Stadtrates.

Neue Bebauungspläne

In allen Gremien waren die Veränderungen des Flächennutzungsplans der Stadt eines der drei zentralen Themen des Abends. Dieser soll hinsichtlich neuer Photovoltaikanlagen und Wohngebiete angepasst werden. Da, wie Bürgermeister Peter Müller betonte, die Zeit bis zum Ende der Legislaturperiode nur noch kurz ist, sei es unmöglich, zeitnah alle Ortschaftsräte sowie den Bau- und Ordnungsausschuss regulär in Einzelsitzungen abzuhalten.

Daher die gemeinsame Sitzung, in der Ingenieur Rainer Dubiel des beauftragten Planungsbüros den Vertretern der Ortschaften die Veränderungen vorstellte. Wie Dubiel erläuterte, wird es in allen Ortsteilen der Stadt neue Photovoltaikanlagen geben, weswegen man sich für einen gebündelten Antrag für die Änderungen im Flächennutzungsplan entschieden hat. Das Ziel ist insgesamt, zehn Sondergebiete für Photovoltaikanlagen mit einer Fläche von 354 Hektar auszuweisen.

„Die Anlagen sollen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen entstehen“, erläuterte der Fachmann, der jedoch darauf hinwies, dass die Böden aller Flächen über geringe Bodenwerte verfügen und als schlecht eingestuft werden. Alle zuständigen Gremien berieten darüber und stimmten dann den neuen Satzungen zum Bebauungsplan zu.

Darüber hinaus stellte Dubiel einen Entwurf für Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen im Stadtgebiet vor. Drei Flächen – in den Ortsteilen Zahna, Elster und Mühlanger – sind bereits bebaut. Deren Änderungen sollen nachträglich zu Bauland im Flächennutzungsplan werden.

Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans für die Stadt Zahna-Elster liegt ab dem 26. Juli bis zum 30. August in den Rathäusern zur Einsicht aus.

Jahresabschlüsse

Im zweiten Schwerpunkt ging es um Geld. Im Speziellen um die Jahresabschlüsse von 2015, 2016 und 2017 nach dem neuen Doppiksystem. Antje Gebauer, Sachgebietsleiterin für Finanzen, fasste für die Ausschussmitglieder nochmals die wichtigsten Eckdaten zusammen. Zuvor stellte sie fest, dass das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittenberg die Jahresabschlüsse abgesegnet habe.

Lediglich kleine Verbesserungen wurden angemerkt, die die Kämmerei in zukünftigen Abschlüssen berücksichtigen wird. Laut Antje Gebauer sind die Jahresergebnisse immer besser ausgefallen als die geplanten. So wurde beispielsweise für das Jahr 2017 von einem Ergebnis von minus 1,3 Millionen Euro ausgegangen. Im Jahresabschluss steht ein Plus von circa 425.000 Euro. Wie gut es aussehe, könne man an der Eigenkapitalquote ablesen. Diese soll zwischen 30 und 40 Prozent liegen. „Wir liegen bei 38 Prozent.“

Eine Zahl, die Elke Hiob als kritische Vorsitzende des Finanzausschusses erfreute. „Es ist schön, dass ich das zum Ende noch erlebe, da kann ich guten Gewissens zustimmen.“ Sowohl die Mitglieder des Finanz- und Hauptausschusses als auch die Stadträte hoben bei den jeweiligen Abstimmungen ihre Hände, um den Bürgermeister von der Verantwortung für diese Jahresabschlüsse zu entlasten.

Abschied nehmen

Dieser nutzte die gebündelte Anwesenheit fast aller Ortschaftsräte und Stadträte, um jene, die sich aus der Kommunalpolitik zurückziehen, zu verabschieden. „Ich möchte mich von ihnen verabschieden und für ihre lange und engagierte Mitarbeit bedanken.“ Als kleine Anerkennung gab es eine Tasse mit Ansichten der Rathäuser von Zahna und Elster. Darüber hinaus erhielten sie eine Tafel mit den Eckdaten ihrer Jahre, die sie der Stadt gewidmet hatten.