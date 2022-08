Maisernte im Jessener Land enttäuscht

Auf einem Feld an der Bundesstraße 187 bei Listerfehrda wird am Mittwoch Mais gehäckselt.

Listerfehrda/MZ - Oft sind die Fahrzeuge in eine große Staubwolke gehüllt, als sie am Mittwoch über ein Feld an der B 187 bei Listerfehrda fahren. Mais wird gehäckselt. Besser gesagt, der Häcksler kann nur das erfassen, was davon noch übrig ist. Dieses Bild steht auch für die Situation in der hiesigen Pflanzenproduktion.