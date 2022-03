Lkw-Fahrer flieht in Jessen vor Polizei und rammt Radfahrerin

Jessen/MZ - Ein Lastwagenfahrer hat sich am Mittwochmorgen in Jessen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei eine Radfahrerin verletzt. Wie es aus dem Wittenberger Revier hieß, sei der 22-jährige Fahrer gegen 10.30 Uhr durch eine Geschwindigkeitskontrolle in der Alten Wittenberger Straße gefahren. Dabei war er statt der erlaubten 30, mit 46 km/h unterwegs. Als die Haltekelle hochging, gab er Gas und fuhr mit dem Lastwagen in Richtung Gorrenberg.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf - der Fahrer ignorierte aber weiterhin die Haltesignale und fuhr laut Polizei „rücksichtslos und mit weit überhöhter Geschwindigkeit unter Missachtung sämtlicher Vorfahrtsregeln über die B 187 in Richtung Zentrum“. Auf dem Weg streifte er eine 40-jährige Radfahrerin mit dem Seitenspiegel. Die Frau wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter und konnte schließlich an der Lorenzstraße gestoppt werden. Hier stellte sich dann auch heraus, warum er vor den Beamten flüchtete. Der 22-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain.