Jessen/MZ. - Beifall in der Klasse 5 a des Jessener Gymnasiums am frühen Freitagmorgen. Ute Simon, Leiterin der Bildungseinrichtung, überreicht eine Urkunde an Schüler Linus Schmidt. Der Elfjährige hat Ende Februar bei der Landesolympiade in Mathematik einen ersten Preis errungen. Eigentlich würde ihn dies prädestinieren, zum Bundesausscheid zu fahren. „Dazu ist er aber noch zu jung“, so die Direktorin.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.