Lehrermangel in Sachsen-Anhalt Weil Musiklehrer fehlen: Wie eine Grundschule in Elster mit Musik und Tanz gegen den Lehrermangel ankämpft

Der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt sorgt unter anderem dafür, dass die Schüler in Elster keinen Musikunterricht haben. Britta Meier zeigt Nichtmusiklehrern in einer Fortbildung in der Grundschule in Elster Möglichkeiten, um Lieder und Tänze in den Regelunterricht einzubeziehen.