Sabine Franz lädt den Chef der Evangelischen Landeskirche Mitteldeutschland nach Löben ein. Was sie ihm zeigen will und was er mitbringt.

Löben/MZ. - Es war der Marienaltar in der Löbener Dorfkirche, der sie so beeindruckte, dass sich Schwester Sabine Franz entschied, in dem Dorf zu bleiben. Sie kam aus einem Kloster in Möser und hatte noch die eine oder andere Wahl, wo sie sich niederlassen wolle. Das war Mitte 1989, also kurz vor dem politischen Umbruch in der DDR. Ihr Ansinnen war es, in dem Ort ein Haus der Stille zu gründen. Fast 20 Jahre suchte sie Verbündete und Geld und letztlich auch Mitglieder für den Trägerverein. Der hat sich 2007 gegründet. Davon erzählte sie am Mittwochabend dem Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer.