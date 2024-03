Die Laienspielschar der Kolpingsfamilie Kaunitz zeigt in Purzien, wie es in einer „Pension am Limit“ zugeht. Es gibt Überraschungen. Aber auch vor der Aufführung geschieht Unerwartetes.

In der Pension auf der Purziener Bühne herrscht reichlich Trubel. Die Schauspieler (von links) Christian Jacobfeuerborn, Martina Höwelkröger, Stefanie Kläsener, Jennifer Jürgens, Marius Kläsener, Natalie Bokel und Thomas Kläsener (hinter der Zeitung) sorgen im Bürgerzentrum in Purzien dafür.

Purzien/MZ. - Aufregung und Vorfreude herrschen auf beiden Seiten des Vorhangs. Das Publikum ist gespannt, was es an diesem Samstagabend im Bürgerzentrum in Purzien geboten bekommt. Die Mitglieder der Laienspielschar der Kolpingsfamilie aus Kaunitz hoffen darauf, dass ihr neues Theaterstück bei den Freunden in Purzien gut ankommt. Der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Nachfrage nach Karten ist stets groß.