Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jessen sind 2025 zu 105 Einsätzen ausgerückt. Was Wehrleiter Daniel Prinz im Rückblick freut und welche Fahrzeuge demnächst ins Depot rollen.

Lagerhallenbrände und Waldbrände: So lief das Einsatzjahr 2025 für die Feuerwehr Jessen

Marcel Böhme, Thorben Hobritz und Yannick Borrmann (von links) sind die Kameraden mit den höchsten Dienstbeteiligungen 2025 gewesen.

Jessen/MZ. - Wenn Daniel Prinz auf 2025 zurückblickt, spricht der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Jessen von „einem ganz normalen Jahr“. 105 Einsätze hören sich im ersten Moment zwar viel an, doch das Überschreiten der magischen Grenze von 100 sei inzwischen fast Normalität.