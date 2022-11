Kupferton bereichert das Zahnaer Keramik-Sortiment

Eine Zahnaer Töpferei öffnet die Tür zur Werkstatt am Wochenende. Was es dort zu entdecken gibt.

Es gibt viel zu entdecken beim Wochenende der offenen Tür in der Keramikwerkstatt der Familie Engler in Zahna.

Zahna/MZ - „Keramik macht wieder richtig Freude“, sagt Anja Engler. Auch deshalb und weil es Tradition ist, öffnet sie die Tür zur Töpferwerkstatt in Zahna an diesem Wochenende. „Nach den Coronajahren, in denen es keine oder nur beschränkt Märkte gab, ist in diesem Jahr eine ganz andere Resonanz zu spüren“, berichtet sie aus den Erfahrungen von Märkten in den vergangenen Monaten.