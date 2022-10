Künstler aus Linda mag kein Schubladendenken

Linda/MZ - Wenn Martin Dinda zu seiner Frau sagt, dass es mal flugs ins Atelier geht, ist der Künstler aus Linda mehrere Stunden verschwunden. Der 33-Jährige erzählt von einem vollen Ideen-Buch, der großen Lust am Experimentieren und der Bereitschaft, permanent neue Wege zu gehen. Dinda will sich nicht „in starre Systeme“ pressen lassen, damit der Blick auf das Wesentliche unverstellt bleibt. Der Familienvater betont, kein Kunstexperte zu sein. Er liebt es, der Fantasie freien Lauf zu lassen - und ist erstaunt, was am Ende dabei herauskommt.

Seinen Aufschwung hat der Künstler während des Lockdowns erlebt. Er habe, blickt er zurück, vor zwei Jahren am Scheideweg gestanden und sich die Frage „nach dem Sinn“ gestellt. Die Ausstellung in der Jessener Sprint-Tankstelle wird ein riesiger Erfolg. In den sozialen Medien gehen die Follower-Zahlen durch die Decke, Fernsehen und Radio sind vor Ort. Dinda stellt seine Bilder ohne Titel in mehreren Bundesländern aus und erreicht ein immer breiteres Publikum.

Unterschiedliche Größen

In der Jessener Allianz-Vertretung von Bastian Schüßler gastiert der 33-Jährige zum fünften Mal. Der Großteil seiner Kunstwerke ist kleiner geworden, deshalb heißt die Ausstellung auch „Kunst im Quadrat“. Die Bilder haben von Westentaschenformat bis 50 mal 50 Zentimeter unterschiedliche Größen. „Die Idee ist in Kundengesprächen entstanden“, sagt er. Denn: Größe geht nicht immer. Seine Käufer setzen eher auf klein und fein, dies passe besser auf die vorhandenen Wandflächen. Der junge Mann aus Linda bringt zwar seine kreativen Ideen auf die Leinwand, auf Titel verzichtet er wie erwähnt. Er mag kein Schubladendenken, beim Betrachten sollen die Menschen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Dinda hat keine Lieblingsfarbe. Es darf gern schrill sein, meint er, selbst ein extremes Türkis sei in Ordnung. Der Ergotherapeut - er arbeitet in der Wittenberger Klinik Bosse - sucht ständig nach neuen Themenfeldern. Es reizt ihn, psychische Erkrankungen kunstvoll in Szene zu setzen, die Frage nach der Umsetzung - zum Beispiel Depressionen - treibt ihn an. Der Familienvater erzählt, dass er der „Mann fürs Grobe“ sei. Filigrane Pinselstriche sind nicht sein Ding, vielleicht hat er sein Atelier deshalb „Kunstfehler“ genannt. „Ich habe kein Problem damit, beim Malen die Kontrolle abzugeben“, gibt er zu.

Mit Malerei und Töpferei hat der 33-Jährige zwei Hobbys. Foto: Tominski

Mit der Steigerung seines Bekanntheitsgrades treten neue Probleme auf. Es fehle die Zeit für weitere Ausstellungen, auch für einen Künstler gilt, Familie, Beruf und Hobby unter einen Hut zu bringen. Dinda plant übersichtlich und sucht sich publikumswirksame Orte aus. Die Ausstellung in der Klinik Bosse (die MZ berichtete) habe zwar für viel Aufmerksamkeit - auch unter den Kollegen - gesorgt, aus wirtschaftlicher Sicht hat sich „der ganze Aufwand“ nicht gelohnt.

Zweites Hobby gefunden

Nach „vier bis sechs Wochen“ in der Jessener Allianz-Vertretung fährt Dinda zweigleisig weiter. Er dekoriert mit seinen abstrakten Bildern Hotelzimmer und Restaurant der „EssLust“ in Altes Lager (Brandenburg) und lädt im kommenden Jahr in Bitterfeld zur Vernissage. Das dortige Wasserzentrum biete aus seiner Sicht tolle Flächen zur Präsentation, mit Ronny Claus hat er einen kongenialen Partner gefunden.

Wenn die Ideen durch den Kopf sprudeln, entwickeln sich schnell neue Aufgabenfelder. Der Künstler hat angefangen zu töpfern und präsentiert seine Produkte auf dem Weihnachtmarkt am 10. Dezember in Linda. „Im Vorfeld zimmere ich mir eine richtige Weihnachtshütte zusammen“, sagt der 33-Jährige scherzhaft, der das Hobby Töpferei weiter pflegen wird. An erster Stelle steht weiter die Malerei. Hier kann Dinda „beliebig Strukturen aufbrechen“. Deshalb trägt er auch das eigens kreierte Shirt mit der Aufschrift: Bleibt nicht fehlerfrei!Weitere Informationen sind

auf der Internetseite unter www.wild-strukturiert.de einsehbar.