Künstler aus Linda lädt zur Vernissage im Restaurant „Esslust“

Martin Dinda präsentiert in den Zimmern des Restaurants „Esslust“, Altes Lager, ab Sonntag 25 seiner Bilder. Mit dem Künstler aus Linda hat sich die MZ unterhalten.

Haben Sie sich das Restaurant explizit ausgesucht?

Ich war auf der Suche nach einer Unterstellmöglichkeit für meine Bilder. Daraufhin hat mich die Chefin des Restaurants, Anke Busse, kontaktiert, die meine Kunst interessant findet. Da die Zimmer nach dem Feng-Shui-Prinzip eingerichtet sind, haben wir die passenden Bilder herausgesucht. Für uns ist es eine Win-win-Situation. Sie hat hübsch dekorierte Zimmer, meine Werke sind mit Preisschildern versehen und stehen zum Verkauf.

Wann beginnt die Vernissage am ersten Advent?

Das Frühstücksbuffet startet um 9 Uhr. Wer dabei sein will, sollte sich im Vorfeld unter Telefon 03372/40 64 10 anmelden. Die Vernissage beginnt um 10.30 Uhr. Ich bin vor Ort und werde die Bilder im Einzelnen vorstellen. Es ist meine fünfte Ausstellung in diesem Jahr. Mit Anke Busse habe ich vereinbart, dass ich nach dem Verkauf eines Bildes sofort ein neues male. Weiße Flecken an den Wänden wird es nicht geben. Für die Besucher besteht am ersten Advent die Möglichkeit, das Jahr sozusagen kunstvoll ausklingen zu lassen.

Unter welchen Regeln findet die Veranstaltung statt?

Nach der 2G-Regel. Das wird auch kontrolliert. Besucher müssen also geimpft oder genesen sein. Ich hoffe nur, dass eine schnell auf den Weg gebrachte neue Corona-Verordnung uns nicht kurzfristig einen Strich durch die Rechnung macht. Die Menschen haben Lust auf Kunst genießen.