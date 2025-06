Zahna-Elster/MZ. - Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Denn am 15. Juni ab 9.30 Uhr steht an der Külsoer Mühle das nunmehr 13. Oldtimertreffen der Elsteraner Oldtimerfreunde auf dem Programm. „Im vergangenen Jahr“, erzählt Mitorganisator Peter Schulz, „haben wir insgesamt 360 Mopeds, Motorräder und Autos gezählt. Den Film dazu kann sich jeder auf der Internetplattform YouTube anschauen.“ Die Fans von Old- und Youngtimern sind überwiegend aus der Region sowie Dessau, Jüterbog und Cottbus gekommen, ein Besucher war extra aus den USA angereist, um an diesem Treffen teilzunehmen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.