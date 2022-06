Kradfahrer in Jessen schwer verletzt

Jessen/MZ - Schwere Verletzungen zog sich ein 37-jähriger Motorradfahrer am Sonnabend gegen 11.25 Uhr auf der B 187 in Jessen zu. Das geschah bei einer Kollision mit einem Pkw. Dessen 56-jähriger Fahrer, der vom Bahnübergang in Richtung Kreisverkehr unterwegs war, wollte nach links in den Baderhag abbiegen. Doch dabei hatte er nicht den entgegenkommenden Kradfahrer beachtet. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den schwerverletzten Mann.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<