Kontrolltour auf dem Damm bei Axien ist zehn Kilometer lang

So sah der Elbedeich an der Burg Klöden während des Baus im Sommer 2020 aus.

Axien/MZ - Im Rahmen der Frühjahrsdeichschau an der Elbe wurde am Donnerstag der Bereich zwischen dem Siel bei Axien und dem Schöpfwerk in Klöden kontrolliert. Das ist ein etwa zehn Kilometer langer Abschnitt.