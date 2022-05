„Konsum Kauf“ Klöden hat seine Türen geschlossen und macht als „Konsum“ wieder auf

Klöden/MZ - Nach zu kommt auf. Der „Konsum Kauf“ ist seit Samstag geschlossen, am Mittwoch eröffnet der „Konsum Klöden“ am gleichen Standort (die MZ berichtete). Chefin Beate Weierke, die seit 1985 in der Verkaufsstelle arbeitet, betont, dass sie „kaum noch schlafen“ kann. „Das ist schon eine Herausforderung“, sagt sie und freut sich, dass Kevin Wolters den Mut gehabt hat, den „Konsum“ mit dem Team weiterzuführen. Hoffentlich, ergänzt sie, wird dieser Service von den Leuten in der Region gut angenommen. „Man muss nicht alles im Supermarkt kaufen“, gibt Beate Weierke als persönliche Empfehlung ab. Ungefähr 100 Kunden halten der Verkaufsstelle seit Jahren die Treue, mit dem täglichen Imbiss-Angebot von 11 bis 13 Uhr will die Chefin mit ihrem Team Neu-Kunden nach Klöden locken. „Wir verkaufen unter anderem Kartoffelsalat, Gulasch oder Soljanka.“