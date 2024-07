Drei Kandidaten stellen sich zur Wahl für die Positionen des Bürgermeisters und dessen Stellvertreters in dem Elbeort. Wer unter den sieben Ortschaftsräten das Rennen macht.

Das ist der neue Bürgermeister in Elster

Elster/MZ. - Drei Kandidaten standen zur Auswahl. Zum Abschluss der konstituierenden Sitzungen wählten die sieben Vertreter von Elster aus ihren Reihen den neuen Ortsbürgermeister und dessen Stellvertreter. Für die Position des Ortsbürgermeisters hatten sich bereits im Vorfeld Sabine Hoffmann (Freie Wähler) Wolfgang Fröbe (Freie Wähler) und Michael Kulze (Freie Wähler) aufstellen lassen.

Wichtiges Ehrenamt

Bevor die Ortschaftsräte zur Wahlurne gehen konnten, wies Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) auf die herausragende Rolle dieses Ehrenamtes hin. „Elster ist der zweitgrößte Ort. Der Bürgermeister hat viele Aufgaben, die auch in die berufliche Arbeitszeit fallen können.“ Er sprach von vielen Anforderungen, die auf den Amtsträger zukommen und von denen er erwartet, dass sie erfüllt werden. Er hob explizit die Pflege und Ordnung in Elster hervor.

Im ersten Wahlgang konnte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit von vier Stimmen erzielen. Im zweiten wiederholte sich das Wahlergebnis. Doch dieses Mal genügten Michael Kulze die drei Stimmen, um sich mit einfacher Mehrheit gegen seine Mitstreiter (Hoffmann und Fröbe erhielten jeweils zwei Stimmen) durchzusetzen. Zur Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters wurden Sabine Hoffmann, Niclas Hecht (CDU) und Wolfgang Fröbe nominiert. Im ersten Urnengang erhielt Hecht mit drei zwar die meisten, aber noch nicht ausreichende Anzahl an Stimmen.

Zahna-Elsters Bürgermeister Peter Müller (Mitte) überreicht Michael Kulze (r.) die Ernennungsurkunde zum Bürgermeister von Elster. (Foto: Annette Schmidt)

Im zweiten Wahlgang entschied sich ein Ortschaftsrat um, denn Wolfgang Fröbe erhielt mit drei Stimmen die einfache Mehrheit. Somit gibt es keine Veränderungen bei den Namen des Ortsbürgermeisters und des Stellvertreters, allerdings wurden die Positionen getauscht. Michael Kulze, der vor fünf Jahren zum stellvertretenden Bürgermeister von Wolfgang Fröbe gewählt wurde, übernimmt für die nächsten fünf Jahre dessen Amt und umgekehrt.

Neue Arbeitsgrundlage

Im Anschluss an die Wahlen informierte Bürgermeister Peter Müller die Mitglieder des Ortschaftsrates über die konstituierende Sitzung des Stadtrates. So hatten die Mitglieder über die veränderten Punkte in der Geschäftsordnung und Hauptsatzung entschieden. Einer der wichtigsten Punkte war der Zusammenschluss des Haupt- und Finanzausschusses.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Mitglieder des Stadtrates, der Ortschaftsräte sowie der Ausschüsse betrifft die Regelung der zeitlichen Begrenzung der Sitzungen. Ab sofort enden alle Sitzungen um 22 Uhr. Danach werden keine weiteren Punkte der Tagesordnung besprochen beziehungsweise beschlossen. Eine weitere Änderung betrifft die Kompetenzen des Stadtoberhauptes.

Zukünftig ist der Bürgermeister berechtigt, Aufträge bis 150.000 Euro zu vergeben, ohne nochmals den Stadtrat einzuberufen. Die Stadträte hatten der Änderung zugestimmt, weil dadurch zum einen Aufträge schneller vergeben werden können und zum anderen, weil diese Ausgaben im Vorfeld im Haushaltsplan durch alle Gremien entschieden werden.