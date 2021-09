Kein Pferdemarkt in Linda

Linda/MZ/AS - Zum zweiten Mal muss Peter Schmidt, Organisator des Pferde- und Bauernmarktes in Linda, die 24. Auflage der beliebten Veranstaltung absagen. Die Entscheidung, den Markt, der am Samstag, 18. September, hätte stattfinden sollen, um ein weiteres Jahr zu verschieben, ist mit Blick auf die steigenden Inzidenzzahlen im August getroffen worden. Dass seit Dienstag die 2-G-Regelung Veranstaltungen fast ohne Einschränkungen wieder möglich macht, kommt für den Bauernmarkt in Linda zu spät.

„Die Händler brauchen Planungssicherheit“, so Peter Schmidt, für den die Risikoabwägung vor zwei Wochen eine andere war als heute und dem die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, wie er sagt. „Wir hätten mehr verlieren können, als zu gewinnen“, so der Organisator, der nicht in der Zeitung lesen wollte, dass es in Linda einen großen Corona-Ausbruch gäbe.

Ein weiterer Aspekt war, dass ein Markt unter Coronaauflagen keinen Spaß macht. Es hätte zusätzliches Wachpersonal bedeutet, das auf die Einhaltung der Auflagen hätte bestehen müssen. Händler und Besucher äußern Peter Schmidt gegenüber in Telefongesprächen ihre Enttäuschung über die wiederholte Absage, die er selbst auch empfindet. Er weiß aus Gesprächen mit anderen Organisatoren von Märkten, dass einige aufgrund ähnlicher Bedenken ebenfalls ihre Veranstaltungen abgesagt haben.

Peter Schmidt hofft, dass der 24. Pferde- und Bauernmarkt im dritten Anlauf 2022 im 26. Jahr endlich stattfinden kann.