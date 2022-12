Karpfen blau oder gebraten - Jessener Ehepaar ist auf Silvester vorbereitet

Jessen/MZ - Wenn Florian Blei den Kescher in ein Hälterbecken taucht, bricht dort sofort Panik aus. Die Fische haben keine Lust, an die Oberfläche befördert zu werden und fangen an, mit den Schwanzflossen zu schlagen. Der 20-Jährige greift fachmännisch zu und hält den ersten Karpfen in die Höhe. „Das ist schon ein ordentlicher Kaventsmann“, meint er und schätzt das Prachtstück auf ungefähr sechs Kilo.