Zum Internationalen Workcamp an der KZ-Gedenkstätte Lichtenburg in Prettin sind bislang sechs Interessenten aus drei Ländern angemeldet.

Prettin/MZ. - In eineinhalb Wochen startet wieder ein Internationales Workcamp an der KZ-Gedenkstätte Lichtenburg in Prettin. Es ist das zweite nach der coronabedingten Pause. Im vergangenen Jahr, als der Freundeskreis für die Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte Lichtenburg in Prettin als neuer Träger die Reihe der Workcamps wieder aufnahm, waren zehn Teilnehmer dabei. Sie kamen aus Spanien, Holland, Syrien, Dänemark, Mexico und Deutschland.