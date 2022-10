Jessener „Wir“-Verein präsentiert mit Familientag sein Domizil in Annaburg

Offene Türen für alle: Was das neue Haus in Annaburg bietet und wie es auch genutzt werden kann.

Am Bastelstand von Claudia Mai (re.) bemalt die fünfjährige Fritzi gemeinsam mit Mutter Franzi Baumgart beim Familientag in Annaburg eine Figur.

Annaburg/MZ - Hingebungsvoll bemalt die fünfjährige Fritzi an einem Tisch im Freien vor der sozialen Begegnungsstätte des „Wir“-Vereins in Annaburg eine hölzerne Figur. Mutter Franzi Baumgart unterstützt sie dabei. Claudia Mai vom gastgebenden Verein betreut diesen Stand. Es ist Familientag in diesem erst vor einem dreiviertel Jahr eröffneten Domizil des Vereins, der sich um die sozial Schwächeren kümmert. „Wir sind noch Jüterboger, aber bald Annaburger, denn wir bauen hier“, erzählt die junge Mutter, die sich schon mal umschaut, was in ihrer künftigen Wohnstadt so geboten wird.