Jessener Spielmannszug freut sich auf Gäste

Am Sonnabend gibt es in Jessen einen Tag der offenen Tür.

Der Spielmannszug Jessen veranstaltet am kommenden Sonnabend einen Tag der offenen Tür. Von 9.30 bis 16 Uhr sind Gäste am Vereinsheim in der Mühlberger Straße willkommen und können sich dort unterhalten lassen oder bei verschiedenen Angeboten vergnügen.

Jessen/MZ - Der Jessener Spielmannszug veranstaltet am kommenden Sonnabend, 21. Mai, in seinem Vereinsobjekt in der Mühlberger Straße in Jessen einen Tag der offenen Tür. Dabei werden die Musikanten auch die neue Ausstattung präsentieren, die sie sich dank des Sieges im Wettbewerb „Starke Vereine“ von MDR - Sachsen-Anhalt beschaffen konnten.

Gäste werden in der Zeit von 9.30 bis 16 Uhr erwartet. Neben den Gastgebern, die sich ausführlich vorstellen, musizieren die „Elbaue Musikanten“. Auf dem Schießstand der Schützen wird ein Schützenkönig ermittelt. Verschiedene Spiele sind angekündigt. Die DRK-Bereitschaft kocht Erbsensuppe.