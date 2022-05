Jessener Spielleute als Gastgeber

Jessen/MZ - Die Musik ist weithin zu hören. Sie kommt vom Gelände am Vereinsheim des Jessener Spielmannszuges, der am Sonnabend zu einem Tag der offenen Tür eingeladen hat. Es habe schon länger keinen gegeben, darum falle der etwas größer aus, sagt Vorsitzender Karl Kollmann. Außerdem wird dabei an das 35-jährige Bestehen der Spielgemeinschaft erinnert. Doch das war 2021, konnte aber nicht wie geplant gewürdigt werden. So werde jetzt eben 35 plus eins begangen. „Wir wollen den Verein präsentieren und auch zeigen, wo unser Vereinsheim ist.“ Womöglich wissen viele noch gar nicht, dass es sich in unmittelbarer Nachbarschaft von Stadtbibliothek und Schießstand der Schützengilde in der Mühlberger Straße in Jessen befindet, äußert der Vorsitzende. Landesweit Aufmerksamkeit hat der Jessener Spielmannszug im November vergangenen Jahres bekommen, als er in der Aktion „Starke Vereine“ eines Radiosenders gewann. Von dem Geld konnte Ausstattung für das Vereinsheim gekauft werden, berichtet der Vorsitzende.

