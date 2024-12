Jessen/MZ. - Der Märchenwald ist groß und trotzdem treffen sich Protagonisten aus mehreren Märchen der Gebrüder Grimm dort auf einer Lichtung. Als Rotkäppchen (Maya Pienkos), Schneewittchen (Shirin Yassin) und Frau Holle (Elina Shwanski) gerade im Smalltalk über den Stand der Weihnachtsvorbereitungen sind, sehen sie das tapfere Schneiderlein (Milan Becker) durch den Wald irren. Das hat allerdings für Weihnachten gar keinen Nerv, weil es zum König will, sich als Soldat zu verdingen. Seine Schärpe „Sieben auf einen Streich“ soll der Ausweis dafür sein.

Die Tanzgruppe unter Anleitung von Katrin Lichtenberg führte auf der Bühne in der Jessener Mehrzweckhale zwei Showtanznummern auf. Foto: Klaus Adam

Als noch drei von den sieben Geißlein (Ashlynn Steinmann, Lina Müller, Mia Michalke) und der Weihnachtsmann (Philipp Berger) dazukommen, ist die Runde perfekt. Und mit den Stichworten Weihnachtsmann und Geschenke machen sie auch das Schneiderlein neugierig, sich ihnen bei der Vorbereitung des Weihnachtsfestes anzuschließen.

Zwei Aufführungen

So etwa die Rahmenhandlung, die sich als roter Faden durch das diesjährige Weihnachtsprogramm der Sekundarschule Jessen Nord in der dortigen Mehrzweckhalle zieht. Die MZ besucht die zweite Aufführung am Donnerstagvormittag. Premiere hatte das Programm bereits am Mittwochabend vor erwachsenen Gästen – Eltern, Geschwistern, Freunden und Unterstützern der Schule. Zuvor hatten Schüler und Schulförderverein wie in Jahren zuvor auch zum Weihnachtsmarkt ins Schulhaus geladen. Die Gäste konnten lecker naschen und auch das eine oder andere gebastelte Weihnachtsutensil erwerben. Schulleiterin Steffi Rost ihrerseits hatte Interessierte, unter ihnen wohl auch einige künftige Schüler der Bildungseinrichtung und ihre Eltern, auf einen Rundgang durch das Schulhaus eingeladen.

Tim Matthäs und Sepp Peters intonieren mehrere Weihnachtslieder auf der Trompete und dem Waldhorn. Foto: Klaus Adam

An diesem Donnerstag füllen nun die Schüler aus den Jessener Grundschulen und die Kleinen aus Kindertagesstätten die zum Saal hergerichtete Mehrzweckhalle. Und die Knirpse folgen aufmerksam dem Stück und den künstlerischen Darbietungen zwischen den Szenen. Sie mischen sich aber auch lautstark ein, als die böse Hexe (Jasmin Krümpel) den Akteuren ihr Weihnachtsfest im Märchenwald vermiesen möchte. So hilft quasi der ganze Saal bei der Aufklärung der Frage: Wer hat die Weihnachtsbaumkugeln geklaut, die Wunschzettel zerrissen und das Weihnachtsessen versalzen?

Zwischen den Szenen

Natürlich findet die Angelegenheit ihr Happy End. Nicht nur, weil die Urheberin der Sabotage entdeckt wird. Die Hexe hat auf der Flucht ihren Hut verloren. Und die Kinder im Saal halten nicht hinterm Berg, sondern verraten den Märchenwaldbewohnern die Übeltäterin. Sondern auch, weil sie begreifen, dass sie die Hexe vielleicht doch zu ihrem Weihnachtsfest hätten einladen sollen.

Milan Becker, im Spiel das tapfere Schneiderlein, und Vanessa Beverly Bartinic zitieren den „Zauberlehrling“. Foto: Klaus Adam

Lehrerin Angela Geißler bekannte sich, die Idee für das diesjährige Thema des Weihnachtsprogramms in die Runde geworfen zu haben. Die besteht traditionell aus ihr und ihren Kolleginnen Sandra Hündorf, die die Chor-AG betreut, Katharina Frank (Theater-AG), Vicky Schönknecht (Schwarzlichttheater) und Katrin Lichtenberg (AG Tanzen). Angela Geißler ist die Autorin, die sich die Weihnachtsgeschichten einfallen lässt oder adaptiert. Und in ihren Händen liegt auch die Gesamtkoordination.

Beim Achim-Reichel-Titel „Aloa Heja Hey“, den die Schulband spielt, sorgt auch der Chor für Stimmung im Saal. Foto: Klaus Adam

Zwischen den Spielszenen gibt es stets auch Soloauftritte von Schülern. Der Chor ist dabei, wie schon erwähnt, die Tanzgruppe. Milan Becker und Vanessa Beverly Bartinic zitieren Gedichte. Tim Matthäs und Sepp Peters intonieren Weihnachtslieder im Duo auf Trompete und Waldhorn. Den Akteuren des Schwarzlichttheaters gelingt es alljährlich, bei den Abendvorstellungen besondere Punkte zu setzen. Da die Gäste ja nur die fluoreszierenden Elemente sehen können. Am Donnerstagvormittag, da der Saal ja nicht so abgedunkelt werden kann, wie am Abend, sind dafür auch mal die Darsteller zu sehen. So lüftet sich folglich etwas der dunkle Schleier über ihrer Darbietung. Johanna Schäfer zitiert das Gedicht „Der Weihnachtsbraten“ und zeigt ganz plastisch die Folgen. Joline Lehmann, sie ist auch die Sängerin der Schülerband, singt als Solistin „Cherry Lady“ und später mit der Band noch zwei Titel.

Am Mittwochabend, bevor das Weihnachtsprogramm Premiere hatte, führte Schulleiterin Steffi Rost (M.) interessierte Eltern und Kinder durch das Schulhaus. Foto: Klaus Adam

Auf der Bühne finden sich die Märchenwaldfiguren und wollen nun gemeinsam Weihnachten feiern – mit der Hexe.