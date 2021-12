Jessener Injoy-Fitnessteam testet auch an Feiertagen

Jessen/MZ - „Wer einen zertifizierten Corona-Test an den Feiertagen oder zu Silvester benötigt, kann bei uns einen Termin buchen“, sagt Oliver Göttert, der Inhaber des Fitnessstudios Injoy in Jessen.

Dieses Angebot, meint Oliver Göttert, richte sich an alle Einwohner und stehe nicht nur für Kunden oder Patienten des Fitnessstudios oder der Physiotherapiepraxis zur Verfügung.

Das Testzentrum ist bereits vor einigen Tagen eröffnet worden und wird sehr gut angenommen. Die Zulassung, um entsprechende Zertifikate erstellen zu können, haben seine Mitarbeiter bereits seit dem Sommer dieses Jahres. Nun wurden sie vom Gesundheitsamt beauftragt, als weiteres Testzentrum auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stehen.

„Für uns ist es nur ein kleiner Schritt mehr“, sagt der Unternehmer und meint, dass der zusätzliche Aufwand vergleichsweise gering ist.

Seiner Ansicht nach ist zum aktuellen Zeitpunkt kaum absehbar, was in der Pandemie noch kommen wird. Oliver Göttert bezieht sich dabei auf die sich ständig ändernden Vorschriften und die damit möglicherweise verbundenen Verschärfungen. „Es gibt bereits Länder mit 2G-Plus-Regelungen“, sagt er und möchte auch auf diesen Fall vorbereitet sein.

Der Standort für das Testzentrum wurde bewusst beim Physioaktiv, der am Studio angeschlossenen Physiotherapiepraxis, gewählt. Neben dem eigenen Parkplatz, bietet dieser separate Eingang an der Rückseite des Gebäudes den Vorteil, dass sich Kunden und Testpersonen nicht begegnen. In dem Zentrum werden die kostenlosen Schnelltests verwendet.

Die Zertifikate werden entweder als Druckvariante oder digital per E-Mail, die auch in alle gängigen Apps eingebunden werden können, ausgehändigt.

Auch wenn die Menschen ohne Voranmeldung in das Testzentrum kommen können, werden gebuchte Zeitfenster von den Betreibern bevorzugt, um einen zu großen Andrang zu verhindern. Ab kommender Woche wird das Zentrum mit Plakaten ausgeschildert werden.

Das Angebot, an den Feiertagen und an Silvester zu testen, gilt, so betont Oliver Göttert, nur für gebuchte Termine. Diese sollten entweder telefonisch oder über die Internetseite vorab verabredet werden. Auf der Internetseite finden Interessierte auch genauere Angaben zu Terminen und Tests an den Feiertagen.