Mentoren vom Berliner Verein Zeitgeist diskutieren mit Jessener Gymnasiasten deren Sicht auf die Gesellschaft im Jahr 2045. Was die Schüler dabei herausarbeiten.

Jessen/MZ. - Wie stellen sich heutige Neuntklässler ihr Leben in gut 20 Jahren vor? Diese Frage diskutieren Thomas Mehlhausen und Stephan Felsberg vom Verein Zeitgeist aus Berlin dieser Tage mit Schülern des Jessener Gymnasiums. Volksentscheide künftig per App, Auswirkungen auf die Gesetzgebung, Rolle von Automatisierung und künstlicher Intelligenz, Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Digitalisierung und Globalisierung – solche Themen umreißen in etwa das gedankliche Spannungsfeld, in das die beiden Mentoren die Schüler zu versetzen trachten.

Wählen von der Couch aus

Zwei Tage lang tun sie das. Den Abschluss mit „Spielszenen aus der Zukunft“, genannt Liveberichte, und Diskussion erlebt die MZ mit. Dabei sind die Schüler, alle um die 15 Jahre jung, in drei Gruppen eingeteilt. Die sind nach Presseverlagen benannt, „Bürgerstimme“, „Wirtschaftswoche“ „Verlag der Technik“, und sollen die Inhalte der Aufführungen nach ihrer Fachspezifik bewerten. Wobei die thematischen Zuordnungen nach jeder Gruppe, die drei kurze Spielszenen zeigt, neu verteilt werden.

Einige Beispiele: Szene eins: Im Markt gibt es die neue VR-Brille (VR = virtuelle Realität). Alle Freunde von Ella beschäftigen sich nur noch damit und sehen sie, Ella, gar nicht mehr. Sie sucht sich eine reale Beschäftigung und kramt auf dem Dachboden ein altes Tagebuch ihrer Mutter heraus. Sie liest und findet heraus, dass in deren Jugend noch nicht alles so überwacht war, wie nun im Jahr 2045. Und dass die Menschen sich noch näher waren. „Keiner hat mehr Zeit für mich“, sieht sie und meint, dass sie wohl eher in die alte Zeit gepasst hätte.

Szene zwei: Im All ist ein Satellit ausgefallen. Wie sollen die Kunden nun ihre Einkäufe bezahlen? Das geht gerade noch so mit elektronischer Speicherung. Aber auf die Fragen einer Schülerin in englischer Sprache – sie sucht einen Supermarkt – weiß niemand eine Antwort, weil durch den Satellitenausfall die Sofort-Übersetzungsapp nicht mehr funktioniert.

Szene drei: Oma will wählen gehen und sucht das „Wahlzentrum“. Junge Leute erklären ihr, dass es kein Wahllokal mehr gibt, sondern dass man das jetzt per App von zu Hause aus macht. Man bekommt ja per Internet und Telefon nach persönlichen Interessen im Netz ausgewählte Parteiwerbung, die das Wählen „leichter“ machen soll.

Bei drei Gruppen ergeben sich sechs kurze Spielszenen, die jeweils im Anschluss analysiert werden. Gentechnik, die Kinder nach Wunsch „designen“ kann, ein Arztbesuch, bei dem sich der Patient verwundert fragt, „Was ist denn ein Arzt?“, angesichts der künstlichen Intelligenz, die die Diagnose stellt und erneut die Wahlthematik waren die Interpretationen einer weiteren Gruppe in ihren 20-Jahre-voraus-Visionen.

Zwanzig Jahre sind gar nicht mehr so lange hin. Deutlich wurde in den Spielszenen, dass die Schüler keine fantasiereichen Lebensszenarien entwerfen. Sie spitzen schon bestehende Tendenzen zu. Ihre Sicht auf die nahe Zukunft fußt auf der momentanen Lebensrealität und ihrem Erfahrungshorizont. „Viele wollen nicht ganz so zufrieden sein mit ihrem Leben“, sagt eine der Schülerinnen. Aber es gehe wohl den meisten doch ziemlich gut, ist die globale Einschätzung.

Allerdings nähmen Entfremdung der Menschen voneinander zu, wertet eine der Gruppen. Technik, Internet, Digitalisierung werden deutlich höheren Stellenwert einnehmen, als noch im Moment. Für gewöhnungsbedürftig halten die heute 15-Jährigen, dass gewohnte Vorgänge, wie etwa der Besuch beim Arzt, durch die künstliche Intelligenz deutlich anonymer werden. Mit dieser Entwicklung würden die Älteren, sprich die Eltern- und Großelterngenerationen, Probleme bekommen. I

m gleichen Maße werde auch die Abhängigkeit von der Technik steigen, äußern sie in der Abschlussdiskussion. In einer der Spielszenen leben die begüterten Menschen in Domen auf dem Mars. Während die Ärmeren auf der Erde bleiben. Die ist von Müll und Unrat übersät, weil niemand die Entsorgung mehr finanzieren kann. Fazit der Jugendlichen: Die Schere zwischen Arm und Reich werde noch deutlicher auseinanderklaffen als heute. Jeder Dom auf dem Mars, wo es sich die Reicheren gut gehen lassen, weil sie die Erde ausbeuten, ist eine geschlossene Welt für sich, so die Interpretation der Schülergruppe.

Wunsch und Realität

Allerdings halten die Schüler, wie die Abschlussdiskussion zeigt, die Variante „Mars“ mit ihren geschlossenen Einzelgesellschaften am demokratischsten. „Was haltet ihr für realistisch?“, fragen die Mentoren. Eine Mischung aus positiven und negativen Aspekten, antworten die Schüler. „Man sieht zum Teil“, interpretiert Thomas Mehlhausen aus den Äußerungen, „dass ihr nicht das erwartet, was ihr euch wünscht.“

Was würden sie als Erstes tun, wenn sie Bundeskanzler wären?, fragt er weiter. Für individuelle Lernpläne plädiert eine der Teilnehmerinnen. „In unser Bildungswesen wird viel zu wenig reingesteckt.“ Ob der Vorschlag umsetzbar wäre? Da halten sich die Schüler noch etwas bedeckt. Sicher sind sie sich offenbar, dass künftig nicht mehr klassisch in heutigen Klassen und Schulformen gelernt und unterrichtet werde. Die Frage, ob der Unterricht mehr der KI überlassen werde oder doch weiter durch Lehrer vermittelt werden sollte, fällt tendenziell deutlich zugunsten der Menschen aus. Sie seien eben auch emotional ansprechbar, was die KI eher nicht beherrsche.

Unterschiedlich fällt die Reaktion aus, als eine Teilnehmerin sagt, Arbeitskräfteprobleme ließen sich lösen, indem mehr Menschen aus dem Ausland geholt werden würden. Allerdings müsste dies mit der Forderung verbunden sein, dass diese Leute arbeiten. Da widerspricht eine Schülerin: In Deutschland gebe es genügend Menschen, die arbeiten könnten.