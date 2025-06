In Dessau-Nord hat es am Sonntag eine folgenreiche Kollision gegeben. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Skoda kollidiert mit einem Smart - Vier Autos werden bei Unfall in Dessau-Nord beschädigt

Unfall am Sonntag

Dessau/MZ - Bei einem Unfall in Dessau-Nord sind am Sonntag, 1. Juni, vier Autos beschädigt worden. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau gemeldet.

Nach ersten Angaben hatten die 73-jährige Fahrerin eines Ford gegen 15.30 Uhr von der Friedrich-Schneider-Straße in die Sebastian-Bach-Straße einbiegen wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Smart eines 26-Jährigen, der die Sebastian-Bach-Straße gerade in Richtung Ringstraße befahren wollte. In der weiteren Folge krachte der Ford dann noch gegen einen geparkten Seat und einen geparkten Hyundai.

Der entstandene Sachschaden wurde auf über 8.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.