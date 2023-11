Torsten Kuhl war als jugendlicher Trompeter vor mehr als 40 Jahren sogar im Rundfunk zu hören. Jetzt will er wieder öffentlich auftreten.

Der Jessener Torsten Kuhl hat sich in seiner heimischen Werkstatt eine Ecke zum Proben eingerichtet. In aktuell weihnachtlichem Ambiente spielt er Stücke auf seinem Facebook-Account ein – von Internationals bis Schlager.

Jessen/MZ. - Sie lag unter dem Weihnachtsbaum - eine goldglänzende Jazztrompete. Ein Geschenk der Eltern an den damals sieben- oder achtjährigen Torsten. Ein Instrument aus einer renommierten Werkstatt in Klingenthal. Instrumente von dort genossen Weltruf. Das Exemplar für den Sohn im Hause Kuhl hatten die Eltern von einem Bekannten gebraucht gekauft. Damals, das ist inzwischen über 50 Jahre her, konnten sie noch nicht wissen, ob er das gute Stück nach einer Weile nicht achtlos im Koffer stehen lassen würde. Immerhin war es ein Traum der Mutter, die Trompetenmusik liebte, dass der Sohn genau dieses Instrument erlernt.