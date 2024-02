Prettin/MZ. - Eigentlich sollten hier bei Prettin einige schmucke Motorjachten zu finden sein. Doch die rechtsseitige Bucht beim Elbekilometer 169,5 ist dieser Tage kaum als Sportboothafen zu erkennen. „Der Steg muss immer von Ende Oktober bis Anfang April aus dem Wasser“, begründet Alexander Pirich. So hat der Eigentümer der hinter dem Deich liegenden Hirschmühle auch seine Motorboote in seinem Gehöft eingelagert.

Wartung und Umbau

Es handelt sich dabei teilweise um Eigenentwicklungen, die er aus Weissach (Baden-Württemberg) mitgebracht hat. Seit mittlerweile acht Jahren baut Alexander Pirich seine Jachten in Lebien auf halbem Wege zwischen Elbe und Elster.

„Momentan warte ich Bestandsboote und baue eine Rennjacht zum sportlichen Fahrtenboot um“, sagt der Bootsbauer. Dafür werde der Antriebsstrang geändert – die Leistung halbiere sich auf rund 147 Kilowatt. „Das reicht immer noch für 100 Kilometer pro Stunde.“

Für seine Jachten hat er zwar mehrere Modelle entworfen, aber hier sei nichts von der Stange. „Jedes neue Projekt wird mit dem Kunden genau besprochen.“ Dann beginne der eigentliche Entwurf. Im Prinzip macht der heutige Prettiner alles allein. „Doch bei Bedarf lagere ich Arbeitsumfänge auch aus.“ So arbeite er zum Beispiel für Festigkeitsnachweise mit einem Schiffbauingenieur zusammen.

Es sind Boote in Holzbauweise, mittlerweile bis zu 13 Meter lang. „Moderner Jachtbau“, charakterisiert er die Bauart. Zusätzlich beschichtet der gebürtige Stuttgarter das Unterwasserschiff mit einem Glasfaser-Epoxy-Komposit. „Für mehr Robustheit des Rumpfes.“

So entstehe pro Jahr etwa ein Boot. „Bei etwa 30.000 Euro geht es los“, umreißt er die untere Preisgrenze. Üblich seien aber eher mittlere sechsstellige Beträge. „Bei den Elektrobooten kostet alleine der Antriebsstrang gut und gerne 150.000 Euro“, macht Alexander Pirich klar. Außerdem sei eben alles Handarbeit.

Seine Kunden kommen hauptsächlich aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder den Niederlanden. „Hier in der Region habe ich aber noch kein Boot verkauft.“

Es handle sich um sportliche Jachten, zumeist auf Gleitfahrt ausgelegt. Bei diesem Fahrzustand schiebt sich das Boot aus seinem Wellental und gleitet auf der Bugwelle übers Wasser. So werden besonders hohe Geschwindigkeiten möglich. Gerne demonstriert er dieses Potential bei Motorbootrennen – zum Beispiel in Friedrichshafen bei der Liquid Quarter Mile. Ein Beschleunigungsrennen wie dieses wollte Alexander Pirich ebenso in Prettin veranstalten. „Leider habe ich die Leute nicht hierher locken können“, bedauert er.

Angefangen hat das Ganze in Stuttgart. „Mit einem Kumpel in Vaters Garage“, berichtet der Schwabe. Das damalige Boot war 7,5 Meter lang und habe dementsprechend aus dem Bauwerk vorne herausgeragt. „Wir mussten das Boot teilweise mit Planen abdecken.“

Das Wissen um den Bootsbau hat er sich selbst erarbeitet, erlitt dabei auch den einen oder anderen Rückschlag. „Die erste Epoxydharzmischung ist mir beinahe um die Ohren geflogen“, blickt er zurück.

Es war damals der Ausgleich zu seinem Beruf gewesen. „Ich arbeitete als Kommunikationsmanager in einer Firma am Bodensee.“ Dort habe er immer wieder abends das Büro verlassen und sich gefragt, was er an diesem Tag erreicht hatte. Wirklich sinnvoll schien ihm der Job offensichtlich nicht zu sein. „Da habe ich nicht reingepasst“, resümiert er. Beeindruckt hatten ihn aber einige seiner Freunde, die mit ihrer Hände Arbeit tatsächlich Werte geschaffen hätten.

Nochmals auf die Schulbank?

Als begeisterter Segler und Bootsfahrer war für ihn schnell klar, dass er Boote bauen will. Recht bald schon habe er dann die Jachtbaufirma gegründet. „Doch dafür musste ich einen Abschluss als Bootsbaumeister vorlegen.“ In der Branche herrsche eben immer noch Meisterzwang. Ursprünglich sollte er zunächst einen Lehrgang mit Berufsschule belegen. „Letztendlich hat aber der Nachweis der Kenntnisse in einer Prüfung vor der Handwerkskammer gereicht.“

Bereits 2006 habe Alexander Pirich ein erstes elektrisch angetriebenes Boot in einer gemieteten Halle gebaut. „Damals noch mit Bleiakkumulatoren.“ Fünf Jahre später entsteht die erste eigene Werkhalle in Weissach. Im Jahr darauf, 2012, präsentiert er das erste Boot aus dieser Halle auf der Bootsmesse in Düsseldorf. „Es war damals eins der stärksten Elektroboote.“ Es sei mehr ein Prestigeprojekt gewesen, verkauft habe er es erst einige Zeit später. Bei diesem Projekt dürfte der Kommunikationsfachmann durchaus Parallelen zum ersten Boot im heimischen Pkw-Unterstellplatz sehen. „Anfangs hatten wir nur die Halle ohne Zaun oder gar Tore“, blickt er zurück. Er habe mit einem Freund vor der Halle genächtigt, um diese und das Material darin zu bewachen.

Näher ans Wasser

So schön wie das Werkeln in eigener Halle auch gewesen ist, ein Problem blieb: „Für Probefahrten musste ich immer bis zum Rhein.“ Das seien jedes Mal gute 60 Kilometer Weg in eine Richtung gewesen. So kam beizeiten der Wunsch nach einem Domizil näher am Wasser auf. Am Ende dieser Suche stand Prettin. „Eigentlich nur durch unsere analytische Vorgehensweise.“ Schließlich habe er für die Entscheidungsfindung extra eine Tabelle mit Formeln bestückt und für die zu berücksichtigenden Kriterien je in Frage kommendes Objekt Punkte vergeben. „Ich wollte das wissenschaftlich exakt machen.“ Am Ende habe eben Prettin überraschend vorn gelegen. „Wir konnten es kaum glauben, ich habe es mehrfach geprüft – die Tabelle lügt nicht.“ Dabei hat er die Entscheidung mit seiner Lebenspartnerin Natascha gemeinsam getroffen. Beide kennen sich schon aus der Grundschule, wie sie erzählen.

Die Hirschmühle liegt etwas abseits in der Elbaue bei Prettin. Foto: Thomas Keil

Den Tipp für die Hirschmühle bekam er von einem Motorenlieferanten. „Was für eine Ruine kurz vor Stalingrad“, war ihre erste Reaktion aus Stuttgarter Sicht auf Bilder des Gebäudes gewesen. Den tatsächlichen Zustand sahen beide bei einer Besichtigung. „Im Regen“, erinnert er sich. Dies machte das Anwesen auch nicht hübscher. Aber die Lage gefiel: direkt am Wasser der Elbe – von dieser gehört sogar ein kleiner Teil mit zum Grundstück. Daraufhin brach er die Zelte in Baden-Württemberg ab, verkaufte die Weissacher Halle und erwarb in Lebien eine alte Traktorenwerkstatt. „Die Gruben darin kommen mir sogar gelegen. Diese erleichtern Inspektionen am Unterwasserschiff“, lobt der Familienvater die für ihn zweckmäßige Einrichtung der Halle.

Mittlerweile ist die Familie hier angekommen, ist aus dem baufälligen Anwesen vor den Toren Prettins ein wahres Schmuckstück geworden. Jetzt fehlt ihm eigentlich nur noch ein Steg. Das sei aber kein Problem: „Anfang April darf dieser wieder eingesetzt werden.“