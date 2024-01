Gentha/MZ - Am Dienstagmorgen befuhr ein 61-jähriger Ford-Fahrer um 04.35 Uhr in Gentha die Genthaer Dorfstraße aus Richtung Ruhlsdorf kommend in Richtung Seyda, als er auf winterglatter Fahrbahn beim Durchfahren einer Linkskurve in Schleudern geriet. In der weiteren Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß er gegen eine Straßenlaterne. An dieser sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.