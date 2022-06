Initiative tritt für den Erhalt der alten Brücke am Kiessee in Prettin ein

Seit Jahren ist die Brücke am Prettiner Kiessee gesperrt. Seit Jahren ist das Bemühen um Ersatz auch wieder mal Thema. Doch ist das realistisch? Der Stadtrat hat sich mit dem Thema und einem Einwohnerantrag befasst.

Prettin/MZ - Die Seebrücke in Prettin ist ein Sorgenkind. Ja, die Elbestadt hat eine Seebrücke, die ist allerdings nicht mit denen aus bekannten Urlaubsgebieten vergleichbar, sondern sie war einst wirklich eine Brücke, die eine Verbindung am Prettiner Kiessee geschaffen hat, zwischen dem Ufer auf Seiten des Rundwegs und einer Landzunge. Viele Leute haben sie genutzt. Sie wurde auch bei Elbaue-Wandertagen, die über Jahre in Prettin veranstaltet wurden, von Wanderern auf ihren Rundkursen passiert. Doch das ist lange vorüber.