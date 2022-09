In Zahna gilt: Psalm 18 als Wegweiser

Zahna/MZ - Die Frage, ob sie in Zahna angekommen ist, beantwortet Pfarrerin Judith Kölling mit einem klaren „jein“. Sie spürt noch die großen Fußstapfen, die Vorgänger Matthias Schollmeyer hinterlassen hat, das Büro trägt deutlich dessen Handschrift. Er habe, so die Familienmutter, in seiner 36-jährigen Amtszeit besondere Beziehungen aufgebaut und gepflegt, viele Projekte angeschoben und sich einen Namen in der Region gemacht.

