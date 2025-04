In Mark Zwuschen wird zum vierten Mal Dorfostern an der Pyramide gefeiert. Dabei steht das Hühnerprodukt nicht nur als Leckerei in den Osterkörbchen im Mittelpunkt.

In Mark Zwuschen wird Osterfest an der Pyramide gefeiert

Mark Zwuschen/MZ. - Selbst wenn sich noch am Sonnabendmorgen etwas Nasses aus dunklen Wolken über der Region entlädt – die Mark Zwuschener haben Glück, als sie zum Osterfest an die Pyramide laden. Zum vierten Mal. Zwar war das Wetter am Nachmittag „kühl-durchwachsen“, aber trocken. Die Dorfpyramide an der Zufahrtstraße nach Mark Zwuschen bleibt allerdings angesichts der nicht ganz eindeutigen Wetterlage verhüllt.