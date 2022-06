In Jessens neuem „Paradies“ herrscht Andrang

Janko Rczadki eröffnet am Frauentag Eiscafé in Jessen Nord. Warum der 49-Jährige unter Strom steht, was die Kunden sagen und es ab Herbst zusätzlich gibt.

Jessen/MZ - „Ich stehe total unter Strom“, sagt Janko Rczadki und bringt sichtlich gestresst die Preisschilder an. Mit der Eröffnung des Eiscafés „Paradies“ in Jessen-Nord am 8. März beginnt für den Wittenberger ein berufliches Abenteuer. Der Wechsel in die Selbstständigkeit hat den 49-Jährigen mehr als eine schlaflose Nacht gekostet.