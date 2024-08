Die Vorbereitungen sind getroffen, dass es beim 186. Schul- und Heimatfest in Jessen bis zum Montag rundgehen kann. Worauf sich Besucher freuen können und was sich verändert hat.

Jessen/MZ. - Das 186. Schul- und Heimatfest in Jessen erreicht seine heiße Phase. Nach dem Heimatabend am Donnerstag stehen nun noch vier Tage an, in denen ein Programmangebot auf das nächste folgt. Zudem ist der Festplatz wieder gut bestückt. Dort sind 50 Geschäfte postiert, äußert Platzmeister Reno Sperlich, der als zweiter stellvertretender Vorsitzende dem Vorstand des Schul- und Heimatfestvereins angehört. Dass der Schulfestplatz reichhaltig ist, spreche auch für die Qualität der Veranstaltung, die dazu beitrage, dass Berufskollegen von ihm gern beim Fest an der Schwarzen Elster präsent sind. Es sei, so seine Einschätzung, für jeden Geschmack etwas dabei. „Hier soll sich jeder wohlfühlen. Wir wollen Freude bringen. Dafür sind wir da“, sagt der erfahrene Schausteller.